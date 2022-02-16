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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:39281

В 2022 году на Эверест отправиться экспедиция с Сумщины

Сегодня, 16 февраля, в Сумской ОГА объявили о старте первой экспедиции Сумщины на Эверест.

Как сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий, это будет первая в истории Украины региональная экспедиция на самую высокую вершину мира.

Экспедиция будет состоять из двух опытных альпинистов – сумчан.

Руководитель группы – заслуженный мастер спорта по альпинизму, «Снежный барс» Владимир Рошко. Вторым участником экспедиции является Александр Сумцов – опытный альпинист, воспитанник клуба «Абалакавец».

Спортсменов в их восхождении на высшую вершину мира поддерживают Сумская облгосадминистрация и спонсоры и партнеры.

«В День единения мы показываем, что в единстве – сила. Мы как власть объединяем спортсменов, предпринимателей, объединяем всю Сумщину, – сообщил глава Сумской облгосадминистрации Дмитрий Живицкий. – Мы даем старт сегодня первой экспедиции Сумщины на Эверест. Впервые в истории Украины и впервые в истории Сумщины региональная экспедиция поднимется на самую высокую точку нашей планеты, где поднимет флаг Украины и флаг Сумской области. Хотим, чтобы благодаря этому событию о нашей области заговорили не только во всех уголках Украины, но и во всем мире».

По его словам, идея возникла тогда, когда Владимир Рошко вернулся с покорения восьмитысячника – горы Манаслу.

«Мы пригласили его в облгосадминистрацию, где обсуждали проблемы и перспективы развития альпинизма на Сумщине. Тогда и услышали о его мечте – взойти на Эверест. Идея нам понравилась. Единственным препятствием на этом пути было финансирование экспедиции. Поэтому мы подключились и нашли средства, – говорил Дмитрий Живицкий. – Отмечаю, что ни копейки из бюджета на эту экспедицию потрачено не будет. Привлекаем средства спонсоров».

Глава облгосадминистрации подчеркнул, что восхождение на Эверест станет одним из первых шагов к развитию альпинизма в Сумской области, к привлечению внимания к этому виду спорта.

Сами же спортсмены рассказали, что их экспедиция продлится около двух месяцев. 7 апреля собираются лететь в Непал и 1 июня возвратиться домой. Само восхождение на Эверест планируется в период с 10 по 30 мая.

Как сообщила советница главы Сумской облгосадминистрации Алена Бояринова, за ходом этой экспедиции можно будет следить фактически онлайн. Во время тренировок участников в Сумской области с ними будут проходить общие тренировки. Об их расписании будут сообщать заранее. Также при их нахождении в базовом лагере восхождения можно будет за ними наблюдать. Чтобы следить за ходом экспедиции, подписывайтесь телеграм-канал https://t.me/sumy_everest_expedition, инстаграм https://instagram.com/sumy.everest.expedition и фейсбук https://facebook.com/sumy.everest.expedition/.

Владимир Рошко добавил, что в Непале довольно неплохой интернет, поэтому он надеется, что будет возможность показать зрителям весь путь к самой высокой вершине мира.

Спорт Александр Сумцов Альпинизм Владимир Рошко Эверест
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