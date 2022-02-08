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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 15:30299

В Сумах возобновили электронную запись к врачам первичного звена

Сегодня в Сумах Центры первичной медико-санитарной помощи возобновили электронную запись врачам.

С 16 февраля сумчане могут снова записываться на прием к семейным врачам, терапевтам и педиатрам.

Напомним, что закрывали электронную запись в больницы из-за сложной эпидемиологической ситуации с заболеваемостью горожан и, в связи с этим, ощущалась значительная нагрузка на отрасль медицины.

В настоящее время, учитывая стабилизацию уровня эпидемиологической опасности распространения COVID-19, электронная запись к врачам «первички» КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» и КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» восстановлена.

Общество
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