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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Бурыни пожарные спасли человека

15 февраля в 23:01 на линию экстренного вызова "101" поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме по ул. Вознесенская в г. Бурынь.

По вызову был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.

На момент прибытия сотрудников ГСЧС наблюдалось сильное задымление, а сам центр горения находился внутри дома. Огнем была охвачена мебель, вещи домашнего обихода, стены и потолок на площади до 30 кв. м образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом. Попав внутрь дома, спасатели обнаружили в коридоре владельца дома, 1950 года рождения, которому помогли покинуть опасную зону.

В 23:09 этот пожар локализовали, в 23:20 – ликвидировали. По предварительным выводам специалистов к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.

Всего на месте происшествия работало 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Общество Пожар
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