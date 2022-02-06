В Бурыни пожарные спасли человека

По вызову был направлен дежурный караул 18-й государственной пожарно-спасательной части.
На момент прибытия сотрудников ГСЧС наблюдалось сильное задымление, а сам центр горения находился внутри дома. Огнем была охвачена мебель, вещи домашнего обихода, стены и потолок на площади до 30 кв. м образовалась угроза дальнейшего распространения огня на весь жилой дом. Попав внутрь дома, спасатели обнаружили в коридоре владельца дома, 1950 года рождения, которому помогли покинуть опасную зону.
В 23:09 этот пожар локализовали, в 23:20 – ликвидировали. По предварительным выводам специалистов к возгоранию привело нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления.
Всего на месте происшествия работало 5 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
14 февраля в 10:14 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в двухэтажном многоквартирном доме по ул. Сарнавской в...
12 февраля в 14.57 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре летней кухни по ул. Солнечной в г. Ахтырка....
8 февраля в 15:34, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома в пгт Воронеж, что на...
7 февраля в 17:14, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании жилого дома по ул. Куликовка в с....
5 февраля в 11:51 на линию экстренного вызова «101» поступила информация о возгорании гаража по ул. Курлука в г. Глухов....