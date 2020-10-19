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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:20159

Сумские гимнастки отличились в Днепре

13 февраля в Днепре прошел всеукраинский турнир по художественной гимнастике памяти Колесовой Л.И.

Сумские гимнастки привезли домой 9 медалей:

1 место - Козина Фаина, Чёрная Полина;

2 место - Тхир Варвара, Рябкова Мария, Ткач Вероника;

3 место - Шимко София, Соколенко Мария, Мартыненко Катерина, Мордвинюк Амина.

Подготовили спортсменок тренеры Тренера Маландий И.М и Маландий Е.О.

Спорт Художественная гимнастика
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