Сумские гимнастки отличились в Днепре

Сумские гимнастки привезли домой 9 медалей:
1 место - Козина Фаина, Чёрная Полина;
2 место - Тхир Варвара, Рябкова Мария, Ткач Вероника;
3 место - Шимко София, Соколенко Мария, Мартыненко Катерина, Мордвинюк Амина.
Подготовили спортсменок тренеры Тренера Маландий И.М и Маландий Е.О.
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