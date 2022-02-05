На Сумщине во время пожара пожарные спасли человека, еще 2 - эвакуировали (видео)

Звонили жители квартиры на втором этаже, которые обнаружили выходящий из соседской квартиры дым. На тушение направили дежурный караул 15-й государственной пожарно-спасательной части.
Через 6 минут пожарные прибыли на место вызова. На втором этаже дома наблюдалось сильное задымление. Включившись в защитные аппараты, спасатели попали в квартиру, где в одной из комнат происходило горение. В межкомнатном проходе на полу обнаружили мужчину без сознания, 1973 г.р., которого немедленно вынесли на улицу и передали медработникам. Пострадавшего срочно доставили в больницу, где госпитализировали в реанимационное отделение.
Также было установлено, что дым отрезал путь для спасения двум жителям другой квартиры на втором этаже – пожилой женщине, 1939 г.р., и ее сыну, 1967 г.р., которые не успели своевременно эвакуироваться. Спасатели подставили в окно их дома выдвижную лестницу и помогли им спуститься вниз.
Ликвидация пожара производилась как изнутри дома, так и снаружи по выдвижной лестнице. В 10:26 возгорание локализовали, предотвратив распространение пламени на всю квартиру и соседские помещения. А в 10:56 пожар укротили.
Всего на тушение привлекалось 10 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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