Сумчанка стала призеркою конкурсу «Вікі любить пам’ятки» Міжнародний фотоконкурс «Вікі любить пам’ятки» оголосив переможців у номінації «За найбільшу кількість пам’яток, сфотографованих новими учасниками».

Третє місце здобула учасниця з Сум Ирина Варламова, яка надіслала до конкурсу 137 фото 81 пам’ятки.

Ірина Варламова поділилася, що вона «відчула, що саме цього року (2021) можу зробити внесок своїми фото. Адже фотохобі має приносити і суспільну користь». До прикладу, вона завантажила світлини Свято-Димитріївської церкви села Бишкінь, Сумської області. Про цю пам’ятку архітектури 1888 року ще нема окремої статті у Вікіпедії, тож ці світлини ілюструють статтю про саме село. Тим часом учасники з року в рік документують руйнацію церкви…

У 2021 році у рамках конкурсу завантажили понад 25 тисяч світлин. За цим показником Україна стала другою серед 37 країн, що проводили конкурс того року, поступившись тільки Німеччині (понад 41 тисяча фото). Загалом до української частини долучилися понад 300 учасників і учасниць, які сфотографували більше ніж 7600 об’єктів. Cвітлини 1515 об’єктів були завантажені на конкурс вперше.