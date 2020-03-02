Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:5161

Сумские гимнастки отличились в Белой Церкви

5-6 февраля в Белой Церкви проходил всеукраинский турнир «Принцесса Лебедь 2022».

Сумские гимнастки привезли домой 10 медалей:

1 место - Саволайнен Мирослава, Рыбалко Полина;

2 - Тхир Варвара, Гаврик Марина, Громак Елизавета, Лосятинская Арина, Басалай Мария;

3 - Гуленко Алина, Михайленко Евгения, Сторожева София.

Подготовили спортсменок тренеры Маландий И.М, Маландий Е.О и Радько Е.Н.

Спорт Художественная гимнастика
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумские гимнастки отличились в Запорожье
09.11.2021 08:28

Сумские гимнастки отличились в Запорожье

6-7 ноября команда СК «Элегант» приняла участие во Всеукраинском турнире «Baby Cup» по художественной гимнастике, который проходил в Запорожье....

Сумские гимнастки отличились в Харькове
18.10.2021 14:47

Сумские гимнастки отличились в Харькове

15-17 октября проходил Открытый турнир по художественной гимнастике «Пульсар-2021» в городе Харьков....

Сумские гимнастки покорили Львов
28.09.2021 12:24

Сумские гимнастки покорили Львов

25-26 сентября во Львове состоялся открытый турнир по художественной гимнастике....

Сумские гимнастки отличились в Харькове
19.10.2020 09:06

Сумские гимнастки отличились в Харькове

17-18 октября в Харькове проходил VI открытый клубный турнир по художественной гимнастике по четыреборью «Пульсар- 2020»....

Сумские гимнастки отличились в Чернигове
02.03.2020 13:09

Сумские гимнастки отличились в Чернигове

1 марта в Чернигове завершился Открытый чемпионат Черниговской области по художественной гимнастике....

Новости

На Сумщине за понедельник COVID-19 подтвердили у 794 человек
Сегодня 08:47
Сумские гимнастки отличились в Белой Церкви
Сегодня 13:51
Ахтырские полицейские изъяли у мужчины пакет конопли
Сегодня 13:13
Сумщина не приняла участие в кубке Украины по легкой атлетике, но медаль есть
Сегодня 13:00
Рецидивисту, пытавшемуся сбежать из Ахтырского суда, накинули 5 лет лишения свободы
Сегодня 12:20
Як завтра у Сумах відзначать День єднання?
Сегодня 12:14
На Сумщине будут судить подозреваемого в пьяном убийстве
Сегодня 11:44
Сумчанин сдал наркомана копам
Сегодня 11:41
Минобороны РФ заявило об отводе части войск от границы Украины
Сегодня 11:22
Всем пох..й: в Сумах возле специализированного детсада за зиму ни разу не прочистили снег
Сегодня 11:12
Активні сумчани весною можуть взяти участь Всеукраїнському форумі
Сегодня 10:38
Сумские биатлонисты в ТОП-10 на Олимпиаде
Сегодня 10:05
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.