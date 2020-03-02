Сумские гимнастки отличились в Белой Церкви

Сумские гимнастки привезли домой 10 медалей:
1 место - Саволайнен Мирослава, Рыбалко Полина;
2 - Тхир Варвара, Гаврик Марина, Громак Елизавета, Лосятинская Арина, Басалай Мария;
3 - Гуленко Алина, Михайленко Евгения, Сторожева София.
Подготовили спортсменок тренеры Маландий И.М, Маландий Е.О и Радько Е.Н.
6-7 ноября команда СК «Элегант» приняла участие во Всеукраинском турнире «Baby Cup» по художественной гимнастике, который проходил в Запорожье....
15-17 октября проходил Открытый турнир по художественной гимнастике «Пульсар-2021» в городе Харьков....
25-26 сентября во Львове состоялся открытый турнир по художественной гимнастике....
17-18 октября в Харькове проходил VI открытый клубный турнир по художественной гимнастике по четыреборью «Пульсар- 2020»....
1 марта в Чернигове завершился Открытый чемпионат Черниговской области по художественной гимнастике....