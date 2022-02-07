Як завтра у Сумах відзначать День єднання? 16 лютого з нагоди Дня єднання відбудеться підняття прапора на найвищому флагштоці Сумщини.

Місце проведення – флагшток біля фонтана «Садко».

Початок – 10:00.

Довідка

День єднання — свято в Україні, яке відзначають щороку 16 лютого в день єдності українців проти нового акту агресії з боку Росії проти України, яке планувалося в 2022 році.

Офіційно в Україні День єднання відзначають з 2022 року.

Свято встановлено в Україні «З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…», згідно з Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» від 14 лютого 2022 року № 53/2022[1].

Цього дня, згідно з Указом Президента України, прийнято проводити:

- підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

- виконання о 10.00 Державного Гімну України;

- проведення закордонними дипломатичними установам України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.