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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 12:14476

Як завтра у Сумах відзначать День єднання?

16 лютого з нагоди Дня єднання відбудеться підняття прапора на найвищому флагштоці Сумщини.

Місце проведення – флагшток біля фонтана «Садко».

Початок – 10:00.

Довідка

День єднання  — свято в Україні, яке відзначають щороку 16 лютого в день єдності українців проти нового акту агресії з боку Росії проти України, яке планувалося в 2022 році.

Офіційно в Україні День єднання відзначають з 2022 року.

Свято встановлено в Україні «З метою посилення консолідації українського суспільства, зміцнення його стійкості в умовах зростання гібридних загроз, інформаційно-пропагандистського, морально-психологічного тиску на суспільну свідомість…», згідно з Указом Президента України «Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства» від 14 лютого 2022 року № 53/2022[1].

Цього дня, згідно з Указом Президента України, прийнято проводити:

- підняття Державного Прапора України на будинках і спорудах в усіх населених пунктах;

- виконання о 10.00 Державного Гімну України;

- проведення закордонними дипломатичними установам України в державах перебування відповідних іміджевих заходів, спрямованих на єднання та підтримку України.

Общество День єднання
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