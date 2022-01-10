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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:41113

Сумчанин сдал наркомана копам

Мужчину с, вероятно, наркотическим веществом обнаружили патрульные благодаря анонимному сообщению в чат-боте DrugHunters.

Бдительный гражданин сообщил в чат-бот о двух неизвестных, которые якобы что-то ищут на детской площадке возле многоэтажек на улице Прокофьева.

Приехав на место происшествия, патрульные обнаружили 21-летнего мужчину, похожего по описанию. Во время поверхностного осмотра у гражданина был обнаружен сверток с порошкообразным веществом, вероятно, наркотического происхождения.

Блюстители порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.

Будьте сознательны и небезразличны, если заметили вероятные закладки или заложников, сообщайте в чат-бот: https://t.me/drughunters_ukraine_bot.

Право Наркотики
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