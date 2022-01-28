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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 13:00258

Сумщина не приняла участие в кубке Украины по легкой атлетике, но медаль есть

12 февраля в Киеве проходил Кубок Украины по легкой атлетике в помещении.

В соревнованиях принимали участие 316 спортсменов со всех регионов Украины, кроме Крыма и Сумщины. Однако сумчане могут порадоваться победе уроженки Сум Анне Плотицыной, которая сейчас выступает за Киевщину. Наша землячка показала лучшее время в беге на 60 м с барьерами – 8,05 с. Это ее лучший результат с 2019 года/

Спорт Легкая атлетика
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