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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Минобороны РФ заявило об отводе части войск от границы Украины

Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля, "по окончании учений".

Об этом сообщает Коммерсантъ со ссылкой на заявление официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова.

По словам Конашенкова, подразделения Южного и Западного военных округов уже приступили к погрузке на транспорт и отправятся сегодня, 15 февраля.

"По мере окончания мер боевой подготовки войска, как и всегда, совершат марши комбинированным способом к пунктам постоянной дислокации. Подразделения Южного и Западного военных округов, которые выполнили задание, уже приступили к загрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои военные гарнизоны" , – заявил представитель Минобороны.

Издание отмечает, что 25 января Западный и Южный военные округа РФ приступили к "проверке боеспособности на фоне кризисных отношений с НАТО". Проверка предусматривала передислокацию подразделений на полигоны, включая удаленные.

Конашенков также заявил, что на российско-белорусские учения "Союзная решимость", проходящие на полигоне Обуз-Лесневский в Белоруссии, были приглашены военные атташе по вопросам обороны при посольствах иностранных государств в республике и представители СМИ. По его словам, 19 февраля в рамках учений там пройдут боевые стрельбы.

Общество
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