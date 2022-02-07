Всем пох..й: в Сумах возле специализированного детсада за зиму ни разу не прочистили снег Об этом в Фейсбуке сообщила сумчанка Ксения Величко, которая водит своего ребенка в детсад.

«Уважаемые депутаты, городские власти! Скажите пожалуйста, как так получилось, что возле специализированного детсада номер 34, что на Добровольной ни разу за зиму не прочистили дорогу? У меня вопрос, вы же ходите поздравлять этих детей с праздниками и тащите за собой телевидение! Так смотрите на фото ниже и приезжайте, расскажите, как вы переживаете за судьбу этих детей и камеры захватите! Какая автомобильная подвеска выдержит такие ямы? Не позорьте себя, решите вопрос!», - написала она.

«Мы звонили, я лично звонила в горсовет и к Вегере. Всем п***й», - добавила она.