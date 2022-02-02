На Сумщине поймали дачного вора Правоохранители установили причастность ранее судимого местного жителя к краже имущества из дачного дома.

К работникам Ахтырского районного отдела полиции с заявлением о краже обратился 49-летний житель г. Ахтырка. Он рассказал, что за время его отсутствия кто-то украл из его дачного дома электроинструменты.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению данной кражи ранее судимого 41-летнего местного жителя.

Мужчина не отрицал своей вины. Он рассказал, что, находясь недалеко от дачного кооператива, решил совершить кражу с целью заработка. Повредив окно, проник в один из дачных домов, откуда украл электроинструменты. Все похищенные вещи сложил в мешок, который нашел в этом же помещении, и отнес домой, а в дальнейшем распорядился им по собственному усмотрению.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. Продолжается досудебное расследование, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.