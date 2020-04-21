Пьяный житель Сумщины поджог чужой дом и чуть не сгорел сам: спасли полицейские Минувшей ночью работники сектора реагирования патрульной полиции отделения полиции № 2 (г. Путивль) Конотопского отдела полиции спасти жизнь мужчине, едва не погибшему в горящем доме.

Сотрудники сектора реагирования патрульной полиции Михаил Прасолов и Владислав Лукьяненко, как обычно, несли службу, когда им на планшет поступило сообщение, что в селе Чаплище просит помощи местная жительница.

Полицейские, связавшись с женщиной, выяснили, что поздно ночью в дом, в котором она находилась, ворвался полураздетый неизвестный мужчина в состоянии сильного алкогольного опьянения, и угрожая, что сожжет здание, выгнал женщину на мороз. Но успела накинуть на плечи куртку и выскочить из дома, а неизвестный остался внутри.

Встретив на дороге автомобиль с полицейскими, женщина вместе с ними направилась к дому.

Подъехав к домовладению, полицейские через окна заметили, что внутри дома пылает огонь и полно дыма. Не теряя времени, Владислав Лукьяненко и Михаил Прасолов бросились внутрь дома, приказав женщине остаться на улице. И пока Михаил, взяв из автомобиля огнетушитель, пытался потушить огонь в одной из комнат, Владислав в другой нашел лежавшего на полу мужчину, завернувшись в скатерть. Схватив его под руки, полицейские вытащили гражданина на улицу, и помогли выбраться не послушавшейся женщине, которая все же вошла в дом, чтобы найти и забрать свой паспорт.

На место происшествия сотрудники сектора реагирования патрульной полиции вызвали спасателей, но спасти деревянное здание дома шансов уже не было.

Доставив спасенного мужчину в отделение полиции, правоохранители выяснили, что он не местный, а житель села Клепалы на Бурынщине. Приехав в гости к своим знакомым в Чаплище, мужчина пьянствовал, и очевидно так надоел приятелям, что те, дав ему пинков, полуобнаженного вырядили из дома. А в сгоревший дом мужчина, по его же словам, зашел, чтобы согреться. Тем не менее, он был насколько пьян, что не смог объяснить, зачем же поджег здание.

Ответ на этот и многие другие вопросы должно дать следствие. В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2. ст. 194 Умышленное уничтожение или повреждение имущества Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание сроком от трех до десяти лет. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.