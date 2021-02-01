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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:16155

Маленька сумчанка створила еко-фільм до Дня святого Валентина

Вихованка Палацу дітей та юнацтва створила невеличкий фільм в техниці стоп-моушн із нагоди Дня святого Валентина.

Софія ВАЩЕНКО, яка відвідує майстерню аудіо-візуального мистецтва «Дві черешні» (керівник Юлія МИРОНЕНКО, фундатор Ігор МИРОНЕНКО), висловила власне ставлення до свята.

Вона акцентувала увагу на проблемі екології та збереженні довкілля. Бо «суспільство споживання» в період свят завдає значної шкоди природі. Софія створювала свою стоп-моушн «валентинку» в період дистанційного навчання. Талановита дівчина виступила в ролі сценариста, художника, режисера та оператора. Вона нагадала всім, що   кохання – це не цукерки, ведмедики та троянди. Кохання – це гарні вчинки, а тому вкрай необхідно зберігати довкілля.

 
Досуг День Святого Валентина
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