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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 10:13328

В Сумах отключили воду в районе Добровольной

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по адресу ул. Руднева, 40а временно прекращено водоснабжение района Добровольной.

Общество Отключение воды
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