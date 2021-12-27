Определились полуфиналисты чемпионата Сумщины по хоккею

12 февраля
ХК «Шостка» – ХК «Сумские бобры» 4:1
ХК «Дружба» – ХК «Ромны» 7:3
13 февраля
ХК «Конотоп – ХК «Лидер» Белополье 4:3 (овертайм)
ХК «Сумы» – ХК «Коровинцы» 6:1
В следующую субботу состоятся матчи 1/2 финала, в воскресенье – матчи за медали.
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