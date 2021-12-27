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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:3486

Определились полуфиналисты чемпионата Сумщины по хоккею

12-13 февраля в Сумах прошли матчи 1/4 финала чемпионата области по хоккею.

12 февраля

ХК «Шостка» – ХК «Сумские бобры» 4:1

ХК «Дружба» – ХК «Ромны» 7:3

13 февраля

ХК «Конотоп – ХК «Лидер» Белополье 4:3 (овертайм)

ХК «Сумы» – ХК «Коровинцы» 6:1

В следующую субботу состоятся матчи 1/2 финала, в воскресенье – матчи за медали.

Спорт Хоккей
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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