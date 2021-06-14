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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:22304

Сегодня в Сумах будут проверять систему оповещения

В Сумах сегодня, 14 февраля, состоится выборочная проверка местной автоматизированной системы централизованного оповещения населения.

В связи с этим, с 10:00 до 15:00 по городу будут звучать сирены, означающие предупредительный сигнал «Внимание всем!».

В отделе по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения просят сумчан сохранять спокойствие.

 
Общество Сирены
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