В Сумах легковушка врезалась в автобус Происшествие произошло в воскресенье, около 7 часов утра, на улице Кузнечной.

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель Geely, не учитывая дорожную обстановку, не соблюдая безопасную скорость движения и дистанцию, допустил наезд на припаркованное транспортное средство ПАЗ.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Geely админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.