В Сумах легковушка врезалась в автобус

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель Geely, не учитывая дорожную обстановку, не соблюдая безопасную скорость движения и дистанцию, допустил наезд на припаркованное транспортное средство ПАЗ.
В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Geely админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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