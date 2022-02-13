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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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В Сумах легковушка врезалась в автобус

Происшествие произошло в воскресенье, около 7 часов утра, на улице Кузнечной.

На месте происшествия инспекторы установили, что 37-летний водитель Geely, не учитывая дорожную обстановку, не соблюдая безопасную скорость движения и дистанцию, допустил наезд на припаркованное транспортное средство ПАЗ.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Geely админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.

Право Дтп
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