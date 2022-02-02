На Сумщине ожидаются температурные качели

Ожидается преимущественно сухая погода, морозная ночью и с оттепелью днем.
14 февраля: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -4..-9°С, днем -2..+3°С.
15-16 февраля: переменная облачность, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 3-8 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем 0..+5°С.
В пятницу и в выходные погода на Сумщине будет формироваться под влиянием теплой воздушной массы....
9 февраля погоду в Сумской области будет определять тыловая часть циклона....
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