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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 19:02341

Сумчане проиграли ривнянам

Сегодня, 12 февраля, стартовал второй этап чемпионата Украины по баскетболу в мужской высшей лиге.

Сборная Сумской области – БК «СумДУ» принимал БК «Ривне-ОШВСМ». В начале игра была равной, однако вторую и четвертую четверть сумчане провалили, что привело к разгрому 74:97 (15:15, 14:27, 32:24, 13:31). К сожалению, у сумчан было всего 7 человек в составе, так что к концу поединка все устали. Лучшими в составе хозяев были Анатолий Конев – 22 очка + 8 подборов + 5 передач, Виталий Игнатченко – 21 очко + 5 перехватов (отыграл все 40 минут), Лев Кошеватский – 14 очков + 6 подборов + 7 передач, Максим Сидоренко – 9 очков + 9 подборов.

Завтра – повторная игра в 12.00 в спортзале 3-корпуса СумГУ (УАБД).

Спорт Баскетбол БК СумДУ
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