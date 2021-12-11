Сумские гандболисты снова проиграли лидеру 11-12 февраля прошли матчи 9-го тура чемпионата Украины по гандболу в высшей мужской лиге.

Сумской ГК «RGM Group-СумДУ» играл в Хмельницком против лидера вышки местного «ХНУ – ДЮСШ 1». Как и вчера, сегодня встреча завершилась победой хозяев площадки 35:24 (17:13). Лучшим в составе сумчан был Сергей Колоша – 9 голов.

Остальные матчи тура:

СГК «Сумы» – «УДХТУ» (Днепр) 10:0, 10:0 (технические победы, так как днепряне снялись с турнира)

«Динамо-Академия» (Полтава) – «ХАИ-ФГХО» (Харьков) перенесены

После 9 туров лидирует «ХНУ-ДЮСШ 1» - 28 очков (в 16 играх), дальше – «ХАИ-ФГХО» - 24 (14), «RGM Group-СумДУ» - 19 (16), «УДХТУ» - 13 (16), «Динамо-Академия» - 10 (12), «Сумы» - 4 (14), «ДЮСШ им. Лагутина» (Запорожье) – 2 (12).