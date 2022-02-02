Сумской биатлонист отобрался в гонку преследования на Олимпиаде

Сегодня, 12 февраля, в китайском Пекине в рамках Олимпиады-2022 состоялась биатлонная спринтерская гонка у мужчин.
Победу на 7,5 километровой дистанции с двумя огневыми рубежами одержал норвежец Йоханес Бьо, серебро у француза Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Тарье Бьо.
Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный и Артем Прима с одним промахом в итоге стали 13 и 15 соответственно. Представители Сумщины Антон Дудченко – 60-м, Богдан Цымбал – 66-м.
Олимпиада 2022. Биатлон. Спринт. Мужчины
1. Йоханнес Тингнес Бё (0+1) 24:00,4
2. Кантен Фийон Майе (1+0) +25,5
3. Тарьей Бё (0+1) +38,9
...
13. Дмитрий Пидручный (0+1) +1:18,6
15. Артем Прима (0+1) +1:19,4
60. Антон Дудченко (2+0) +2:51,2
66. Богдан Цымбал (3+0) +2:58,6
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