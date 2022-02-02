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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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Сумской биатлонист отобрался в гонку преследования на Олимпиаде

Биатлонист с Сумщины Антон Дудченко был 60-м в Пекине.

Сегодня, 12 февраля, в китайском Пекине в рамках Олимпиады-2022 состоялась биатлонная спринтерская гонка у мужчин.

Победу на 7,5 километровой дистанции с двумя огневыми рубежами одержал норвежец Йоханес Бьо, серебро у француза Кентена Фийона-Майе, а ТОП-3 замкнул еще один норвежец Тарье Бьо.

Что касается украинцев, то Дмитрий Пидручный и Артем Прима с одним промахом в итоге стали 13 и 15 соответственно. Представители Сумщины Антон Дудченко – 60-м, Богдан Цымбал – 66-м.

Олимпиада 2022. Биатлон. Спринт. Мужчины

1.  Йоханнес Тингнес Бё  (0+1)  24:00,4

2.  Кантен Фийон Майе  (1+0)  +25,5

3.  Тарьей Бё  (0+1)  +38,9

...

13.  Дмитрий Пидручный  (0+1)  +1:18,6

15.  Артем Прима  (0+1)  +1:19,4

60.  Антон Дудченко  (2+0)  +2:51,2

66.  Богдан Цымбал  (3+0)  +2:58,6

Спорт Биатлон Олимпийские игры
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