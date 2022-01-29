В Сумах полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую мать с детьми

Правоохранители сразу приступили к поискам. Полицейские прочесывали территорию города, общались с их знакомыми. Соответствующая ориентировка с описаниями внешности и фотографиями была разослана ко всем подразделениям полиции Сумщины.
Поиски продолжались всю ночь. И уже к утру такая слаженная и плодотворная работа дала положительный результат – сотрудники криминальной полиции и ювенальной превенции Сумского районного управления полиции нашли разыскиваемых.
Как оказалось, все это время женщина с детьми находилась у подруги.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает.
С матерью сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. В свою очередь, женщина пообещала не повторять таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.