В Сумах полицейские оперативно разыскали без вести пропавшую мать с детьми В полночь в полицию обратился 36-летний мужчина и сообщил, что днем после ссоры из дома ушла его жена с четырьмя малолетними детьми и обратно к этому времени не вернулась, на телефонные звонки не отвечает, их местонахождение неизвестно.

Правоохранители сразу приступили к поискам. Полицейские прочесывали территорию города, общались с их знакомыми. Соответствующая ориентировка с описаниями внешности и фотографиями была разослана ко всем подразделениям полиции Сумщины.

Поиски продолжались всю ночь. И уже к утру такая слаженная и плодотворная работа дала положительный результат – сотрудники криминальной полиции и ювенальной превенции Сумского районного управления полиции нашли разыскиваемых.

Как оказалось, все это время женщина с детьми находилась у подруги.

Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

С матерью сотрудники полиции провели профилактическую беседу о недопустимости такого поведения. В свою очередь, женщина пообещала не повторять таких поступков, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.