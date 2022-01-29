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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:59259

В Сумы приехали очередные китайские инвесторы

Сумы посетили член дипломатического представительства Украины в КНР Сергей Капузо, представитель ТПП Украины на юге Китая, генеральный секретарь Украинско-Китайской промышленно-торговой Ассоциации Го Пен Сян и представитель ООО Институт образования «Один пояс – один путь» Светлана Смирнова.

Секретарь Сумского горсовета Олег Резник ознакомил гостей с экономическим, научным и культурным потенциалом Сум. В частности, во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере бизнеса, инновационных мероприятий и обмена в области науки, образования и культуры.

«Уже многие годы наша громада укрепляет украино-китайские отношения, подписывая соглашения о сотрудничестве с городами КНР, это – Чжуцзи, Синьсян и Харбин. В прошлом году состоялось подписание письма о намерениях наладить партнерские отношения между Сумами и городом Гуйян. Наша громада заинтересована в том, чтобы китайские предприятия открывали здесь производства. Тем более что у Сум есть положительный опыт сотрудничества с международными инвесторами», – отметил Олег Резник.

В ходе разговора стороны обменялись мнениями по развитию Индустриального парка «Сумы» и просмотрели презентационный видеоролик о парке.

В конце встречи Сергей Капузо выразил уверенность, что все инициативы по усилению партнерских отношений и замысла сотрудничества города Сумы и городов КНР будут продолжены.

Экономика
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