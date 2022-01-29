В Сумы приехали очередные китайские инвесторы

Секретарь Сумского горсовета Олег Резник ознакомил гостей с экономическим, научным и культурным потенциалом Сум. В частности, во время встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере бизнеса, инновационных мероприятий и обмена в области науки, образования и культуры.
«Уже многие годы наша громада укрепляет украино-китайские отношения, подписывая соглашения о сотрудничестве с городами КНР, это – Чжуцзи, Синьсян и Харбин. В прошлом году состоялось подписание письма о намерениях наладить партнерские отношения между Сумами и городом Гуйян. Наша громада заинтересована в том, чтобы китайские предприятия открывали здесь производства. Тем более что у Сум есть положительный опыт сотрудничества с международными инвесторами», – отметил Олег Резник.
В ходе разговора стороны обменялись мнениями по развитию Индустриального парка «Сумы» и просмотрели презентационный видеоролик о парке.
В конце встречи Сергей Капузо выразил уверенность, что все инициативы по усилению партнерских отношений и замысла сотрудничества города Сумы и городов КНР будут продолжены.