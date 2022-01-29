В Сумах водитель без прав устроил ДТП

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 28-летний водитель Opel Astra, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Daewoo Nubira, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Opel Astra админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Также стражи порядка выяснили, что у водителя нет права управления. На него они вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Решение будет приниматься судом.
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