В Сумах водитель без прав устроил ДТП Вчера, около 12 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Металлургов.

На месте происшествия инспекторы выяснили, что 28-летний водитель Opel Astra, поворачивая налево, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с Daewoo Nubira, водитель которого двигался во встречном направлении прямо.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Opel Astra админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП. Также стражи порядка выяснили, что у водителя нет права управления. На него они вынесли постановление по ч. 2 ст. 126 (Управление транспортным средством лицом, не имеющим права управления) КУоАП. Решение будет приниматься судом.