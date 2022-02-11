В Сумах поймали наркозакладчика Следователями Сумского районного управления полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщено о подозрении в сбыте наркотических средств и психотропных веществ 30-летнего мужчину.

В ходе отработки информации о сбыте наркотических средств бесконтактным способом, в рамках уголовного производства, открытого по ст. 307 Уголовного кодекса Украины, во время разложения наркотических средств путем так называемых «закладок» правоохранителями был задержан житель г. Сумы, который распространял наркотические средства и психотропные вещества на территории областного центра.

При проведении обыска по месту жительства фигуранта дела и в транспортном средстве, которым он пользовался, были обнаружены и изъяты наркотические средства и психотропные вещества, подготовленные для сбыта. Среди изъятого: каннабис, амфетамин и PVP-соли.

Следователи полиции, под процессуальным руководством прокуратуры, сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1, ч. 2. ч. 3 ст. 307 «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов» Уголовного кодекса Украины. Следствие продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.