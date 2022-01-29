Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины Сегодня, 11 февраля, в «Тысовце» стартовал юношеский чемпионат Украины по биатлону.

В первый день на старт проходят спринтерские гонки.

Среди юношей сумчане завоевали три медали. Среди старших юношей чемпионом стал наш Сергей Супрун, вторым – Богдан Борковский. В десятке еще трое сумчан: Денис Редька – 5-й, Даниил Редька – 7-й, Иван Махно – 8-й. У средних юношей бронзу завоевал Дмитрий Саврацкий. Еще трое в ТОП-10: Андрей мороз – 4-й, Николай Грущак – 5-й, Александр Биланенко – 7-й.

Среди девушек у нас две медали. Чемпионкой среди средних стал Полина Пуцко. В ТОП-10 еще трое наших: София Тихонова – 4-я, Ирина Шевченко – 5-я, Диана Громак – 7-я. Среди старших серебро досталось Ксении Приходько. Пятой была Анна Дедушева, 9-й – Анастасия Чмут.