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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:02240

Сумские биатлонисты с медалями чемпионата Украины

Сегодня, 11 февраля, в «Тысовце» стартовал юношеский чемпионат Украины по биатлону.

Сергей Супрун

Фото Біатлон майбутнього

В первый день на старт проходят спринтерские гонки.

Среди юношей сумчане завоевали три медали. Среди старших юношей чемпионом стал наш Сергей Супрун, вторым – Богдан Борковский. В десятке еще трое сумчан: Денис Редька – 5-й, Даниил Редька – 7-й, Иван Махно – 8-й. У средних юношей бронзу завоевал Дмитрий Саврацкий. Еще трое в ТОП-10: Андрей мороз – 4-й, Николай Грущак – 5-й, Александр Биланенко – 7-й.

Среди девушек у нас две медали. Чемпионкой среди средних стал Полина Пуцко. В ТОП-10 еще трое наших: София Тихонова – 4-я, Ирина Шевченко – 5-я, Диана Громак – 7-я. Среди старших серебро досталось Ксении Приходько. Пятой была Анна Дедушева, 9-й – Анастасия Чмут.

Спорт Биатлон
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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