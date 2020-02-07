Центр УБД в Сумах меняет график работы КУ «Центр участников боевых действий» со вторника, 15 февраля, будет работать по обновленному графику работы (в тестовом режиме).

Каждый понедельник и среду учреждение будет работать с 8:00 до 17:15. Каждый вторник и четверг – с 8:00 до 19:00 (после 17:00 можно получить следующие услуги: психологическая помощь, консультации социальных работников, занятия в зале лечебной физкультуры). Каждую пятницу рабочий день в КУ «Центр участников боевых действий» продлится с 8:00 до 16:00.

Прием посетителей осуществляется по предварительной записи по тел.: (050)1079453.