Центр УБД в Сумах меняет график работы

Каждый понедельник и среду учреждение будет работать с 8:00 до 17:15. Каждый вторник и четверг – с 8:00 до 19:00 (после 17:00 можно получить следующие услуги: психологическая помощь, консультации социальных работников, занятия в зале лечебной физкультуры). Каждую пятницу рабочий день в КУ «Центр участников боевых действий» продлится с 8:00 до 16:00.
Прием посетителей осуществляется по предварительной записи по тел.: (050)1079453.
Центр участников боевых действий информирует горожан об изменениях графика работы в связи с празднованием Дня памяти и примирения, 76-й годовщины...
Специалисты КУ «Центр участников боевых действий» проводят для военнослужащих и членов их семей процедуры магнитотерапии и ультразвуковой терапии с помощью...
«Центр участников боевых действий сообщил, что с 12 мая сумчане снова могут воспользоваться некоторыми услугами учреждения, но при наличии защитной...
На базе КУ «Центр участников боевых действий» обновление в физиотерапевтическом кабинете - появился прибор, предназначенный для лечения различных заболеваний методом...
С понедельника по пятницу на базе КУ «Центр участников боевых действий» работает бесплатная детская игровая комната для детей от 2...