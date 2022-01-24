График работы сумских пунктов вакцинации от COVID-19 на выходных

В течение выходных вакцинироваться можно будет в двух Центрах массовой вакцинации:
- ТРЦ «Киев» (ул. Кооперативная, 1 – с 9:00 до 14:00),
- ТРЦ «Мануфактура» (ул. Харьковская, 2/2 – с 10:00 до 16:00).
А также в амбулаториях Центров первичной медико-санитарной помощи:
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 1» (ул. Ильинская, 48/50 – с 9:00 до 14:00; ул. Ковпака, 7 – в субботу с 9:00 до 14:00, в воскресенье с 9 :00 до 12:00),
- КНП «Центр первичной медико-санитарной помощи № 2» (ул. Привокзальная, 3А – с 9:00 до 14:00).
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