За угрозы “тюкнуть” тещу кирпичом глуховчанину придется раскошелиться Глуховским горрайонным судом было рассмотрено дело об административном правонарушении в отношении местного жителя

Согласно материалам, мужчина явился в дом к бывшей теще, где между ними возник конфликт. Ссора перетекла из дома на улицу, где буйный зять нецензурно выражался в адрес экс-родственницы, а также норовил ее ударить кирпичом по голове.

“…взял в руки кирпич и угрожал разбить окна в доме, а затем с кирпичом в руках побежал за пострадавшей по улице и угрожал ударить ее по голове.”, – отмечается в протоколе.

По факту был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 2 ст. 173-2 КУпАП.

Суд признал фигуранта виновным в совершении административного правонарушения, назначив штраф 680 грн. + судебный сбор 496,20 грн. пишет Глухов.инфо.