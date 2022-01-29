Шосткинский лыжник занял 77-е место в Пекине

Шосткинский лыжник Алексей Красовский занял в итоге 77-е место, отстав от победителя финна Ииво Нисканена боле, чем на 7 минут. Харьковчанин Руслан Перехода занял 78-е место. Выше наших оказались австралийцы, таиландец, монгол и армянин…
Серебро завоевал представитель ОЕР Александр Большунов, бронзу – норвежец Йоганнес Клэбо.
Украинцы выступят в шести видах спорта, а наши – в двух....
COVID-19 продолжает безжалостно атаковать украинскую делегацию....
Сегодня, 10 февраля, в Пекине прошла классическая гонка на 10 км среди женщин....
В четверг, 10 февраля, состоится шестой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине....
Сумская биатлонистка Валентина Семеренко досрочно завершила выступления в Пекине и возвращается домой....