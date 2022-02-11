На Сумщине за четверг COVID-19 подтвердили у 1857 человек

По состоянию на 11 февраля 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 169 982 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 3076 летальных исходов, за прошедшие сутки – 7 (Конотопский р-н – 1, Сумской р-н – 4, Шосткинский р-н – 2).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 139 192 человек, из них за прошедшие сутки – 1060 (Конотопский р-н – 8, Ахтырский р-н – 322, Роменский р-н – 122, Сумской р-н – 581, Шосткинский р-н – 27).
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