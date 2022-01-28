Спортсмены с Сумщины выступят сегодня в Пекине Украинцы выступят в шести видах спорта, а наши – в двух.

Седьмой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине (пятница, 11 февраля, пройдет для украинских спортсменов в шести видах спорта. Выступать украинцы в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжной гонке, прыжках с трамплина, скелетоне. Впервые на играх в Пекине Украина выступит и в шорт-треке.

В 9:00 Руслан Перехода и шосткинец Алексей Красовский пробегут классическую лыжную гонку на 15 км.

Впервые выступят на Олимпиаде-2022 уроженка Сум Анастасия Меркушина (биатлон), вызванная в состав сборной Украины после положительных тестов на коронавирус в составе команды. Она вместе с выпускницей СумГУ Юлией Джимой и Ириной петренко пробегут спринт на 7,5 км. Начало в 11.00.

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