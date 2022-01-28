Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:02150

Спортсмены с Сумщины выступят сегодня в Пекине

Украинцы выступят в шести видах спорта, а наши – в двух.

Седьмой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине (пятница, 11 февраля, пройдет для украинских спортсменов в шести видах спорта. Выступать украинцы в горнолыжном спорте, биатлоне, лыжной гонке, прыжках с трамплина, скелетоне. Впервые на играх в Пекине Украина выступит и в шорт-треке.

В 9:00 Руслан Перехода и шосткинец Алексей Красовский пробегут классическую лыжную гонку на 15 км.

Впервые выступят на Олимпиаде-2022 уроженка Сум Анастасия Меркушина (биатлон), вызванная в состав сборной Украины после положительных тестов на коронавирус в составе команды. Она вместе с выпускницей СумГУ Юлией Джимой и Ириной петренко пробегут спринт на 7,5 км. Начало в 11.00.

Трансляции тут.

Спорт Анонс Олимпийские игры
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Две лыжницы с Сумщины заразились коронавирусом на Олимпиаде
Вчера 15:54

Две лыжницы с Сумщины заразились коронавирусом на Олимпиаде

COVID-19 продолжает безжалостно атаковать украинскую делегацию....

Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на Олимпиаде
Вчера 10:11

Сумские лыжницы не попали в ТОП-50 на Олимпиаде

Сегодня, 10 февраля, в Пекине прошла классическая гонка на 10 км среди женщин....

Сумчан запрошують на презентацію книги лідера гурту "Фіолет"
Вчера 09:06

Сумчан запрошують на презентацію книги лідера гурту "Фіолет"

20 лютого у Сумах відбудеться презентація книжки Сергія «Колоса» Мартинюка «Король дощу»....

В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею
Вчера 08:33

В Сумах пройдут игры плей-офф чемпионата области по хоккею

Четвертьфинальная стадия плей-офф пройдет в эти выходные в Сумах на площадке стадиона «Авангард»....

Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины
Вчера 08:01

Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины

В четверг, 10 февраля, состоится шестой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине....

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1471 человек
Вчера 09:06
Сумчане стали президентскими стипендиатами
Сегодня 08:13
Спортсмены с Сумщины выступят сегодня в Пекине
Сегодня 08:02
В Сумах на переходе сбили пешехода
Вчера 22:23
В Сумах поймали военного, продававшего патроны к автомату
Вчера 22:14
Сумы и Тростянец получат по 60 тыс. евро на внедрение инновационных идей
Вчера 20:51
В Сумах сократился список улиц, которые будут убираться в 2022 году
Вчера 20:34
На Сумщине накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя
Вчера 17:54
Лише за два місяці на Сумщині розпочнуть утворюватись добровольчі формування тергромад
Вчера 17:52
Губернатор Сумщины второй по зарплате в Украине
Вчера 17:22
Сумчанин водитель без прав устроил ДТП, покинул место аварии и напился
Вчера 16:52
ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья
Вчера 16:26
view counter
view counter

Статьи

Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
Вчера 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Вчера 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.