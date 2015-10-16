Сумчане стали президентскими стипендиатами За достижения в сфере искусства 15-летние Михаил Грищенко и Алексей Марьета стали президентскими стипендиатами.

Указ №50/2022 «О назначении стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства» глава государства Владимир Зеленский подписал 10 февраля.

Среди стипендиатов юный сумчанин Михаил Грищенко, который является режиссером семейной студии «Мишмикс», автором художественных и документальных короткометражек, социальных роликов, передач. А также художник Алексей Марьета, известный своими работами из пластилина.