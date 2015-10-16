Сумчане стали президентскими стипендиатами

Указ №50/2022 «О назначении стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства» глава государства Владимир Зеленский подписал 10 февраля.
Среди стипендиатов юный сумчанин Михаил Грищенко, который является режиссером семейной студии «Мишмикс», автором художественных и документальных короткометражек, социальных роликов, передач. А также художник Алексей Марьета, известный своими работами из пластилина.
Двум нашим землякам назначены президентские стипендии....
Согласно Указу президента Украины №423/2017 «О назначении стипендий Президента Украины для выдающихся спортсменов по паралимпийским и дефлимпийским видам спорта и...
Два сумских тренера будут получать по 12 тыс. грн в месяц президентской стипендии....
Студентка СумГУ Мария Зацарная и ученица Великочернеччинской специализированной школы Ирина Семикаш стали лауреатами V Международного литературного конкурса ученической и студенческой...
Министерство образования и науки Украины опубликовало список студентов, которым на первый семестр учебного года 2015/2016 назначена президентская стипендия....