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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 08:1354

Сумчане стали президентскими стипендиатами

За достижения в сфере искусства 15-летние Михаил Грищенко и Алексей Марьета стали президентскими стипендиатами.

Указ №50/2022 «О назначении стипендий Президента Украины для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового искусства и киноискусства» глава государства Владимир Зеленский подписал 10 февраля.

Среди стипендиатов юный сумчанин Михаил Грищенко, который является режиссером семейной студии «Мишмикс», автором художественных и документальных короткометражек, социальных роликов, передач. А также художник Алексей Марьета, известный своими работами из пластилина.

Досуг Президентские стипендии
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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