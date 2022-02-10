В Сумах на переходе сбили пешехода Сегодня, около 15 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Ивана Сирко.

Оперативно прибыв и огородив место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 65-летний водитель транспортного средства Dacia Logan, был невнимателен, не следил за дорожной обстановкой, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП 30-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.

Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления милиции. Продолжается проверка.