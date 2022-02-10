В Сумах на переходе сбили пешехода

Оперативно прибыв и огородив место происшествия, инспекторы предварительно выяснили, что 65-летний водитель транспортного средства Dacia Logan, был невнимателен, не следил за дорожной обстановкой, не предоставил преимущество в движении и допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть по нерегулируемому переходу. В результате ДТП 30-летнего мужчину с телесными повреждениями госпитализировали в Сумскую областную клиническую больницу.
Для выяснения всех событий происшествия патрульные вызвали на место следственно-оперативную группу Сумского районного управления милиции. Продолжается проверка.
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