С апреля антибиотики сумчанам будут отпускаться только при наличии электронного рецепта Управление здравоохранения информирует, что с апреля текущего года в Украине антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Начало отпуска антибиотиков по электронным рецептам связано с необходимостью решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов.

Из-за неправильного использования антибактериальных препаратов возникает резистентность. Антибиотики перестают работать, а инфекционные заболевания не поддаются лечению. Устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу эффективную профилактику и лечение каких-либо инфекций.

С апреля 2022 года все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт. Там будет отмечено действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.