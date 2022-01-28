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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 09:25147

С апреля антибиотики сумчанам будут отпускаться только при наличии электронного рецепта

Управление здравоохранения информирует, что с апреля текущего года в Украине антибиотики будут отпускать в аптеках только при наличии у пациента электронного рецепта.

Начало отпуска антибиотиков по электронным рецептам связано с необходимостью решения проблемы неконтролируемого и нецелевого использования препаратов.

Из-за неправильного использования антибактериальных препаратов возникает резистентность. Антибиотики перестают работать, а инфекционные заболевания не поддаются лечению. Устойчивость к антибиотикам ставит под угрозу эффективную профилактику и лечение каких-либо инфекций.

С апреля 2022 года все антибактериальные препараты будут назначаться исключительно врачами, которые будут выписывать пациентам электронный рецепт. Там будет отмечено действующее вещество (а не конкретная торговая марка препарата), его лекарственная форма и дозировка.

Пациент сможет погасить е-рецепт в аптеке, подключенной к электронной системе здравоохранения, выбрав любое из имеющихся лекарственных средств, содержащее действующее вещество, указанное в рецепте.

Электронный рецепт можно получить у любого врача, независимо от наличия декларации с семейным врачом. Однако для этого необходимо быть зарегистрированным в электронной системе здравоохранения.

Общество Антибиотики
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