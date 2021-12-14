Губернатор Сумщины второй по зарплате в Украине Глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий получил вторую по размеру зарплату среди губернаторов за декабрь.

В декабре президент Владимир Зеленский успел сменить трех глав ОГА – Харьковской, Полтавской и Закарпатской. «Слово и дело» предлагает посмотреть, сколько главы областных государственных администраций заработали в декабре и кому насчитали самую большую зарплату.

Среди глав ОГА самую большую заработную плату получил Олег Синегубов. До 24 декабря он возглавлял Полтавскую ОГА, там ему насчитали 150,5 тыс. грн, в том числе компенсацию за отпуск. Затем он возглавил Харьковскую ОГА, где ему за декабрь насчитали 11,2 тыс. грн.

Главы Сумской и Ровенской ОГА – Дмитрий Живицкий и Виталий Коваль – получили почти одинаковые зарплаты: чуть больше 136 тыс. грн без учета налогов. В частности, им выплатили отпускные и пособия на оздоровление. Меньше всего в декабре насчитали средств главе Закарпатской ОГА Виктору Никите – 39 472 грн. В то же время он занимает должность только с 10 декабря.

Напомним: предыдущий губернатор Сумщины Василий Хома также был среди самых высокооплачиваемых глав ОГА в Украине.