Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:52445

Лише за два місяці на Сумщині розпочнуть утворюватись добровольчі формування тергромад

Як повідомив під час брифінгу голова Сумської облдержадміністрації Дмитро ЖИВИЦЬКИЙ, розгортання сил територіальної оборони триває у кілька етапів, згідно із Законом України «Про основи національного спротиву».

Згідно з Положенням про добровольчі формування територіальних громад, добровольчі формування можуть провадити таку діяльність:

1) своєчасно реагувати та вживати необхідних заходів для оборони території та захисту населення на визначеній місцевості до моменту розгортання в межах такої території угруповання військ (сил) або угруповання об’єднаних сил, призначених для ведення воєнних (бойових) дій з відсічі збройної агресії проти України;

2) брати участь у посиленні охорони та захисті державного кордону у порядку, визначеному Законом України “Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону”;

3) брати участь у захисті населення, територій, навколишнього природного середовища та майна від надзвичайних ситуацій, ліквідації наслідків ведення воєнних (бойових) дій;

4) брати участь у підготовці громадян України до національного спротиву;

5) брати участь у забезпеченні умов для безпечного функціонування органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування та органів військового управління;

6) брати участь в охороні та обороні важливих об’єктів і комунікацій, інших критично важливих об’єктів інфраструктури, визначених Кабінетом Міністрів України, та об’єктів підвищеної небезпеки, порушення функціонування та виведення з ладу яких становлять загрозу для життєдіяльності населення тощо.

Общество
  • Отправить: share
  • Версия для печати

Новости

На Сумщине за среду COVID-19 подтвердили у 1471 человек
Сегодня 09:06
На Сумщине накрыли подпольный цех по изготовлению фальсифицированного алкоголя
Сегодня 17:54
Лише за два місяці на Сумщині розпочнуть утворюватись добровольчі формування тергромад
Сегодня 17:52
Губернатор Сумщины второй по зарплате в Украине
Сегодня 17:22
Сумчанин водитель без прав устроил ДТП, покинул место аварии и напился
Сегодня 16:52
ФК «Альянс» выиграл третий матч межсезонья
Сегодня 16:26
Почему сумчане получили меньшие субсидии?
Сегодня 16:11
Две лыжницы с Сумщины заразились коронавирусом на Олимпиаде
Сегодня 15:54
На Сумщине, чтобы повлиять на свидетельницу, сожгли авто ее отца
Сегодня 15:13
«Лига Тростянец» приглашает на футбол 8х8
Сегодня 14:44
В Сумской мэрии развили бурную деятельность якобы по приему КСПУ в коммунальную собственность
Сегодня 14:27
До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры
Сегодня 14:11
view counter
view counter

Статьи

Громадські формування на Сумщині: права, обов’язки та порядок дій на території області
Сегодня 16:29
У Сумах всім, хто перегріє зварку, подарують нову
Сегодня 15:29
Подготовка к окрашиванию аэрозольными красками
08.02.2022 16:37
«УДАР Віталія Кличка» ініціює проведення Національного форуму єдності ®
07.02.2022 14:32
Александр Соколов: «Запланировали – выполняем!» ®
07.02.2022 12:54
«Альянс» ради «Виктории»: что происходит в команде, которая может летом оказаться в УПЛ
07.02.2022 09:52
Главный инфекционист Сумщины: популярно об Омикроне
06.02.2022 08:11
Влада має створювати нормальні умови для виробників, а не регулювати ціни на продукти, – «УДАР Віталія Кличка» про популізм влади щодо цін на продукти®
02.02.2022 18:27
Вісім порад для здорового сну
02.02.2022 14:40
1 лютого стартувала реєстрація на основну сесію ЗНО-2022
02.02.2022 14:28
На Сумщині формують територіальну оборону: де записатись?
29.01.2022 11:06
Медиків потрібно підтримувати, а не переводити на півставки та скорочувати, – «УДАР Віталія Кличка»®
28.01.2022 16:17
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.