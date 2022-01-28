Сумчанин водитель без прав устроил ДТП, покинул место аварии и напился

ДТП произошло на улице Сумско-Киевских дивизий. На месте происшествия патрульные выяснили, что водитель транспортного средства ВАЗ-2101, не выбрав безопасный интервал, допустил наезд на припаркованный автомобиль Ford Mondeo. Не дождавшись владелицы, место происшествия он покинул.
Полицейские разыскали 26-летнего водителя. Факта совершения ДТП он не отрицал. Патрульные установили, что мужчина не имеет права на управление транспортным средством. Также инспекторы обнаружили у него признаки алкогольного опьянения. Этому сумчанин тоже нашел объяснение и рассказал, что употреблял алкоголь уже после ДТП.
На водителя патрульные составили административные материалы:
- ч. 2 ст. 126 КУоАП;
- ст. 124 КУоАП;
- ст. 122-4 КУоАП;
- ч. 4 ст. 130 КУоАП.
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