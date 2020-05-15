На Сумщині підбили підсумки III етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням 9 лютого на базі Комунального закладу Сумської обласної ради «Сумський фаховий коледж мистецтв і культури ім. Д.С.Бортнянського» підбили підсумки ІІІ-го етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням.

У конкурсі представлено 38 робіт з Садівської ДШМ, Косівщинської ДШМ, Глухівської ШМ ім. М.Березовського, Сумської ДХШ ім. М.Лисенка, Шосткинської ДШМ, Лебединської ДШМ, КЗ «Дружбівський міський Палац культури» Шосткинського району та Липоводолинської ДШМ.

Переглянувши художні роботи учнів, журі визначило переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у відповідних номінаціях.

Номінація «Образотворче мистецтво»:

«Очікування нового року» гуаш Петруша Єлизавета, викладач - Дєдіщев Іван Михайлович (КЗ «Глухівська школа мистецтв ім. М.Березовського»);

«Весна, садочки зацвіли» композиція, гуаш Василенко Сніжана «Дитяча школа мистецтв», викладач - Купка Людмила Миколаївна Липоводолинської селищної ради;

«Садок вишневий коло хати» композиція Федина Альона, викладач - Пригарь Світлана Михайлівна (ДМШ КЗМСР Миколаївська);

«Заграй, дударику. Українська народна пісня» змішана техніка Маньковська Дар’я, викладач - Логвин Лариса Миколаївна (Шосткинська ДШМ);

«Минають дні, минають ночі» гуаш Шамрай Даніїл, викладач - Москаленко Лілія Дмитрівна (КЗ "Косівщинська мистецька школа");

«Чумацький шлях» гуаш, Брага Ірина, викладач - Суркова Тетяна Миколаївна (КЗ СМР Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка)

Номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:

«Традиції нашого краю» розпис скла Проценко Єлізавета, викладач - Переяслова Ольга Михайлівна (КЗ СМР Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка);

«Маленькими собі любились. А матері на нас дивились Та говорили, що колись Одружимо їх. Не вгадали… А ми малими розійшлись…» (за мотивами твору «Ми вкупочці колись росли») ДВП, розпис, колаж, ниткографія Думанчук Софія, викладач - Федоренко Олександр Сергійович (КЗ СМР Сумська дитяча художня школа ім. М.Г. Лисенка);

«Ми в купочці колись росли» Ілюстрація до уривка кінусайга Будильська Анастасія, викладач - Москаленко Лілія Дмитрівна (КЗ «Косівщинська мистецька школа»);

«А до мене Яків приходив» батик Українська народна пісня Куликова Крістіна, викладач - Логвин Лариса Миколаївна (Шосткинська ДШМ)

«Різдвяний ангел» гобелен Гаркавенко Орина, викладач - Якименко Неля Миколаївна (Шосткинська ДШМ).

Роботи переможців будуть направлені для участі в остаточному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням, що пройде Києві.