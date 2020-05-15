На Сумщині підбили підсумки III етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням

У конкурсі представлено 38 робіт з Садівської ДШМ, Косівщинської ДШМ, Глухівської ШМ ім. М.Березовського, Сумської ДХШ ім. М.Лисенка, Шосткинської ДШМ, Лебединської ДШМ, КЗ «Дружбівський міський Палац культури» Шосткинського району та Липоводолинської ДШМ.
Переглянувши художні роботи учнів, журі визначило переможців III етапу Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості у відповідних номінаціях.
Номінація «Образотворче мистецтво»:
Номінації «Декоративно-прикладне мистецтво»:
Роботи переможців будуть направлені для участі в остаточному етапі Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості «Об’єднаймося ж, брати мої!», присвяченого Шевченківським дням, що пройде Києві.
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