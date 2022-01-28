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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:11257

До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры

В пятницу и в выходные погода на Сумщине будет формироваться под влиянием теплой воздушной массы.

11 февраля: облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь), на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем +1..+6°С.

12 февраля: облачно с прояснениями, ночью снег днем небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -2..+3°С.

13 февраля: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -4..+1°С.

Общество Прогноз погоды
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
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«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
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Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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