До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры В пятницу и в выходные погода на Сумщине будет формироваться под влиянием теплой воздушной массы.

11 февраля: облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь), на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем +1..+6°С. 12 февраля: облачно с прояснениями, ночью снег днем небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -2..+3°С. 13 февраля: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -4..+1°С.