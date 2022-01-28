До конца недели на Сумщине ожидается понижение температуры

11 февраля: облачно с прояснениями, небольшие осадки (снег, мокрый снег и дождь), на дорогах гололедица. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью -3..+2°С, днем +1..+6°С.
12 февраля: облачно с прояснениями, ночью снег днем небольшие осадки, на дорогах гололедица. Ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 0..-5°С, днем -2..+3°С.
13 февраля: переменная облачность, без осадков, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью -5..-10°С, днем -4..+1°С.
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