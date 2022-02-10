Сумщина в ТОП-5 областей Украины по заполненности ковидных коек

Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях. Сумщина – на 5-м месте с 50%.
В целом по стране заполненность ковидных отделений составляет 43,5%. В настоящее время госпитализировано 31 093 человека.
COVID-19 подтвердили у 1597 человек (Конотопский р-н – 232, Ахтырский р-н – 82, Роменский р-н – 157, Сумской р-н –...
С 11 февраля еще в трех областях начнет действовать красный уровень эпидопасности....
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций поддержала предложения Министра здравоохранения Виктора Ляшко и главы облгосадминистрации Дмитрия Живицкого...
COVID-19 подтвердили у 1555 человек (Конотопский р-н – 319, Ахтырский р-н – 179, Роменский р-н – 161, Сумской р-н –...
Во время аппаратного совещания в облгосадминистрации глава ОГА Дмитрий Живицкий отметил, что руководство громад, в которых коронавирус «свирепствует» больше всего,...