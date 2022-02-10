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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 14:04294

Сумщина в ТОП-5 областей Украины по заполненности ковидных коек

Ивано-Франковщина остается лидером по заполненности ковидных отделений – 58,7% (1 986 человек).

Также высокий уровень госпитализаций зафиксирован в Ровенской, Хмельницкой и Киевской областях. Сумщина – на 5-м месте с 50%.

В целом по стране заполненность ковидных отделений составляет 43,5%. В настоящее время госпитализировано 31 093 человека.

Общество Ковидные койки Коронавирус
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Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
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