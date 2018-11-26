С 9 февраля будут штрафовать сумчан на «евробляхах»

Упрощениями можно было воспользоваться с 15 июня 2021 года:
- до 11 ноября 2021 года - основной 180-дневный период;
- до 8 февраля 2022 года - 270-дневный период для участников боевых действий, находившихся непосредственно на территории Операции Объединенных сил более 90 дней со дня вступления в силу законов.
Напомним, что временные упрощения
относились:
- к легковым автомобилям (код 8703 согласно УКТ ВЭД) и авто для перевозки грузов общей массой до 3,5 тонн (код 8704 согласно УКТ ВЭД),
- которые были ввезены в Украину в таможенных режимах временного ввоза или транзита и на 31 декабря 2020 года находились в Украине;
- с года выпуска которых прошло 5 и более лет;
заключались в:
- уплате акцизного налога, где учитывались только возраст авто, тип двигателя и объем двигателя;
- уплате 20% НДС от суммы акцизного налога (без учета стоимости авто);
- освобождении от уплаты ввозной пошлины.
Также при осуществлении таможенного оформления авто лица освобождались от ответственности за нарушение таможенных правил (согласно ст. 470, 481 и 485 Таможенного кодекса Украины) при уплате добровольного взноса – 8500 грн.
Кроме того, владельцы авто также могли быть освобождены от ответственности за нарушение таможенных правил в случае вывоза авто из Украины и уплаты добровольного взноса в размере 8500 грн.
Таким образом, с 09.02.2022 все лица при нарушении сроков и/или условий ввоза транспортных средств личного пользования в режимах транзита или временного ввоза должны нести административную ответственность, установленную Таможенным кодексом Украины.
Ответственность за нарушение таможенного законодательства при ввозе транспортных средств личного пользования в режимах «транзит» и «временный ввоз»
в таможенном режиме транзит (статья 470 ТКУ):
- до одних суток предупреждение или штраф 170 грн
- от 2 до 10 суток 3 400 грн
- от 11 до 20 суток 8 500 грн
- от 21 до 30 дней 85 000 грн
- более 30 суток, потеря ТС, в том числе разукомплектование 170 тыс. грн/конфискация
в режиме временного ввоза (ст. 481 ТКУ)
- до 3 суток или 850 грн
- от 4 до 10 суток 5 100 грн
- от 11 до 20 суток 17 000грн
- от 21 до 30 дней 85 000 грн
- свыше 30 суток, потеря ТС, в т. ч. разукомплектование 170 тыс. грн/конфискация.
В порядке взаимодействия, таможенные органы в автоматическом режиме на постоянной основе обмениваются информацией с Нацполицией о транспортных средствах личного пользования с указанием сроков их временного ввоза и/или перемещения в таможенном режиме транзита и с указанием сведений о лицах, временно ввезших такие транспортные средства или поместили его в таможенный режим транзита, транспортных средств личного пользования, в отношении которых нарушены ограничения, установленные Таможенным кодексом Украины и т.д., сообщает Сумская таможня.
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