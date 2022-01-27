В Сумах отключили воду на Троицкой и рядом КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по адресу переулок Институтский, 5 временно прекращено водоснабжение в пер. Институтский, ул. Троицкая от №1-20, ул. Псельская.