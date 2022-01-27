В Сумах отключили воду на Троицкой и рядом

Для проведения аварийно-ремонтных работ по адресу переулок Институтский, 5 временно прекращено водоснабжение в пер. Институтский, ул. Троицкая от №1-20, ул. Псельская.
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды в районе Барановки....
Сегодня, 7 февраля, для проведения аварийно-ремонтных работ по замене задвижки по улице Ковпака, 37 с 10.35 прекращена подача воды по...
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды....
В связи с проведением аварийно-ремонтных работ КП «Горводоканал» приостановило подачу воды ряду потребителей....
КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды проспект Михаила Лушпы....