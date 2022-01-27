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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 11:04164

В Сумах отключили воду на Троицкой и рядом

КП «Горводоканал» сообщает об отключении воды.

Для проведения аварийно-ремонтных работ по адресу переулок Институтский, 5 временно прекращено водоснабжение в пер. Институтский, ул. Троицкая от №1-20, ул. Псельская.

Общество Отключение воды
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Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

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