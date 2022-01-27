Полицейские Ахтырщины раскрыли серию краж из гаражей

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение и раскрытие имущественных преступлений, сотрудниками Ахтырского районного отдела полиции была установлена причастность к совершению ряда краж из гаражных помещений, 31-летнего ранее судимого местного жителя.
Установлено, что мужчина с целью собственного обогащения, зимой 2018 года, путем повреждения крыш проникал в гаражные помещения, откуда тайно похищал автомобильные детали, электродвигатели, аккумуляторные батареи, сварочный аппарат и автомобильные шины.
Однако остаться неразоблаченным ему все же не удалось. Последнему сообщено о подозрении за совершение уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 3 ст. 185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от трех до шести лет. Досудебное расследование продолжается, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
Полицейские разоблачили мужчину в совершении краж из гаражей....
Благодаря неравнодушной жительнице города, которая стала свидетелем правонарушения и сообщила об этом на спецлинию «102», правоохранители «по горячим следам» вычислили...
Оперативник Сумского районного управления полиции раскрыл преступление, еще до того, как заявительница обнаружила исчезновение вещей....
Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий, направленных на предупреждение краж, работниками управления уголовного розыска ГУНП в Сумской области, оперативниками Сумского районного...
Работники Ахтырского районного отдела полиции раскрыли кражу золотых и серебряных украшений еще до того, как заявительница обнаружила их исчезновение....