В Конотопе задержали наркодилера Четыре зип-пакета с веществом, внешне похожим на амфетамин, и прекурсоры обнаружили работники Конотопского районного отдела полиции в ходе обыска у 33-летнего мужчины.

В ходе проведения оперативных мероприятий в рамках ранее открытого уголовного производства сотрудниками сектора уголовной полиции был задержан мужчина, который при себе хранил наркотические средства и психотропные вещества, которые в дальнейшем планировал продать.

Злоумышленником оказался ранее судимый за подобные преступления 33-летний мужчина. Во время личного обыска полицейские обнаружили у него 4 зип-пакета с веществом внешне похожим на амфетамин, общим весом около 6 граммов и прекурсоры.

Обнаруженное сотрудники полиции изъяли и направили на экспертное исследование.

В настоящее время злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

Следователи Конотопского районного отдела полиции под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов". Устанавливаются каналы поступления наркотических средств, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.