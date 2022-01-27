Сегодня на старт в Пекине выйдут лыжницы с Сумщины В четверг, 10 февраля, состоится шестой соревновательный день на Олимпийских играх-2022 в Пекине.

Уже в 9.00 по киевскому времени пройдет лыжная гонка классическим стилем на 10 км спринт среди женщин. В ней выступят наши Марина Анцыбор, Виктория Олех и Валентина Виктория Каминская. Трансляция тут.