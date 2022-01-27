ФК «Тростянец» выиграл в Сумах

9 февраля в Сумах ФК «Барса U-19» принимала ФК «Тростянец». Игра завершилась победой гостей 1:3. За nростянчан забивали Деряпа, Ильченко и игрок на просмотре.
Следующий матч «Тростянца» запланирован на 12 февраля против команды «Виктория» из Николаевки в Байраке.
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