ФК «Тростянец» выиграл в Сумах ФК "Тростянец" провел первый контрольный матч на зимних сборах.

9 февраля в Сумах ФК «Барса U-19» принимала ФК «Тростянец». Игра завершилась победой гостей 1:3. За nростянчан забивали Деряпа, Ильченко и игрок на просмотре.

Следующий матч «Тростянца» запланирован на 12 февраля против команды «Виктория» из Николаевки в Байраке.