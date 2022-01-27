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Сергей Скакун
Сергей Скакун
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ФК «Тростянец» выиграл в Сумах

ФК "Тростянец" провел первый контрольный матч на зимних сборах.

9 февраля в Сумах ФК «Барса U-19» принимала ФК «Тростянец». Игра завершилась победой гостей 1:3. За nростянчан забивали Деряпа, Ильченко и игрок на просмотре.

Следующий матч «Тростянца» запланирован на 12 февраля против команды «Виктория» из Николаевки в Байраке.

Спорт ФК Тростянец Футбол
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Концерты Сумський національний академічний театр драми та музичної комедії ім.М.Щепкіна
18.00
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Хіти зарубіжної естради
Концерты Сумська обласна філармонія
18.00
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Виставка пам’яті сумських художників Віктора та Галини Михайличенків "Мистецтву відданні серця"
Выставки Сумський обласний художній музей ім.Н.Онацького
10.00-17.00; щоденно, окрім п'ятниці
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Виставка живопису "Freedom is our Religion"
Выставки Бібліотека Сумського державного університету

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