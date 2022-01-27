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Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 17:52

Сумчанин стал мировым рекордсменом

На выходных Хмельницкий принимал International Cup, организованный федерацией Global Strong Federation.

Сумы представлял Денис Гончаров – неоднократный чемпион мира по разным силовым дисциплинам.

На этом турнире он выступил в номинациях Strict curl (строгий подъем на бицепс) и Military press (армейский жим стоя). При личном весе 67,65 кг выступ закончил со следующими результатами: армейский жим – 90 кг и подъем на бицепс – 75 кг. Эти результаты принесли Денису победу не только в дивизионе и категории, но позволили стать абсолютным победителем обеих номинаций (коэффициент Глоссбреннера: 67,23 и 56,02 соответственно), также эти достижения были признаны рекордами мира GSF.

К слову, уже в первой попытке армейского жима Денис выполнил норматив мастера спорта международного класса, вытеснив 85 кг. И стал МСМК уже по пяти силовым дисциплинам!

Спорт
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